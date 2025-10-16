Артур ШАХ: «Я не считаю, что у Карпат сейчас кризис»
Полузащитник львовского клуба оценил выступление своей команды
Полузащитник «Карпат» Артур Шах поделился мнениями о выступлениях львовской команды в сезоне УПЛ:
«Неудачное начало сезона? Я не считаю, что это кризис. Да, мы долго не могли победить и играли не лучшим образом. Но подобный период проходила не одна команда. Мы не считались с давлением вокруг, а продолжали работать в нужном нам направлении, чтобы достигать результата.
Личные цели в Карпатах? Я хорошо понимаю, какая эмблема у меня на груди и воспитанником какой академии я. Моя цель – стать основным игроком «Карпат», усовершенствовать свои хорошие и слабые качества».
Карпаты после 8 туров занимают 8 место с 11 очками.
