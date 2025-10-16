Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артур ШАХ: «Я не считаю, что у Карпат сейчас кризис»
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 02:41 | Обновлено 16 октября 2025, 02:57
Полузащитник львовского клуба оценил выступление своей команды

ФК Карпаты. Артур Шах

Полузащитник «Карпат» Артур Шах поделился мнениями о выступлениях львовской команды в сезоне УПЛ:

«Неудачное начало сезона? Я не считаю, что это кризис. Да, мы долго не могли победить и играли не лучшим образом. Но подобный период проходила не одна команда. Мы не считались с давлением вокруг, а продолжали работать в нужном нам направлении, чтобы достигать результата.

Личные цели в Карпатах? Я хорошо понимаю, какая эмблема у меня на груди и воспитанником какой академии я. Моя цель – стать основным игроком «Карпат», усовершенствовать свои хорошие и слабые качества».

Карпаты после 8 туров занимают 8 место с 11 очками.

