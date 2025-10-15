Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
В «Шахтер» сватают Турала Байрамова из «Карабаха»
Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 24-летнего левого фулбека «Карабаха» и сборной Азербайджана Турала Байрамова.
По информации журналиста Фуада Алакбарова, на недавнем поединке отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана лично присутствовал наставник «горняков» Арда Туран, целью которого было просмотреть в действии Байрамова.
Отмечается, что после этой игры интерес «горняков» к Байрамову заметно усилился.
Примечательно, что против сборной Украины Байрамов играл на позиции правого вингера и нанес три удара по воротам «сине-желтых», будучи одним из самых активных исполнителей в атаке.
В «Карабахе» Турал преимущественно выступает на левом фланге обороны. И одна, и вторая позиции ныне являются для «Шахтера» достаточно проблемными в кадровом аспекте.
Контракт Байрамова с «Карабахом» действует до лета 2026 года, а на портале Transfermarkt футболист оценивается в 1,5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен