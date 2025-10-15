Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 24-летнего левого фулбека «Карабаха» и сборной Азербайджана Турала Байрамова.

По информации журналиста Фуада Алакбарова, на недавнем поединке отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана лично присутствовал наставник «горняков» Арда Туран, целью которого было просмотреть в действии Байрамова.

Отмечается, что после этой игры интерес «горняков» к Байрамову заметно усилился.

Примечательно, что против сборной Украины Байрамов играл на позиции правого вингера и нанес три удара по воротам «сине-желтых», будучи одним из самых активных исполнителей в атаке.

В «Карабахе» Турал преимущественно выступает на левом фланге обороны. И одна, и вторая позиции ныне являются для «Шахтера» достаточно проблемными в кадровом аспекте.

Контракт Байрамова с «Карабахом» действует до лета 2026 года, а на портале Transfermarkt футболист оценивается в 1,5 миллиона евро.