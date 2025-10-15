Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 17:44
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка

В «Шахтер» сватают Турала Байрамова из «Карабаха»

Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Турал Байрамов (справа)

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 24-летнего левого фулбека «Карабаха» и сборной Азербайджана Турала Байрамова.

По информации журналиста Фуада Алакбарова, на недавнем поединке отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана лично присутствовал наставник «горняков» Арда Туран, целью которого было просмотреть в действии Байрамова.

Отмечается, что после этой игры интерес «горняков» к Байрамову заметно усилился.

Примечательно, что против сборной Украины Байрамов играл на позиции правого вингера и нанес три удара по воротам «сине-желтых», будучи одним из самых активных исполнителей в атаке.

В «Карабахе» Турал преимущественно выступает на левом фланге обороны. И одна, и вторая позиции ныне являются для «Шахтера» достаточно проблемными в кадровом аспекте.

Контракт Байрамова с «Карабахом» действует до лета 2026 года, а на портале Transfermarkt футболист оценивается в 1,5 миллиона евро.

Предлагают сумасшедшую зарплату. Клуб АПЛ хочет переманить звезду Ювентуса
Манчестер Юнайтед может продлить контракт с полузащитником, но есть условие
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Турал Байрамов Арда Туран сборная Азербайджана по футболу Карабах Агдам Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Украина - Азербайджан
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
