Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 16:12 | Обновлено 15 октября 2025, 16:20
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»

Тренер сборной Украины настроен оптимистично

Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров после победных матчей против Исландии и Азербайджана в отборе ЧМ-2026 верит, что команда может обойти Францию и выйти на чемпионат мира с первого места.

Но для этого нужно побеждать в последних встречах отбора с Францией и Исландией.

«Я всегда говорю, что нужно сконцентрироваться на каждой игре, готовиться на каждую игру и после всего увидим, какой будет результат. Да, у нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где нужно думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии».

«Мы не ждем позитивного настроя, мы ждем настроя на борьбу. В каждой игре настрой на то, чтобы работать, потому что тяжелое время, игроки понимают, для кого играют и отдаются максимально. Думаю, что настрой должен быть на концентрацию в каждом эпизоде. Эти игроки знают, как играть в футбол действительно высокого уровня, но очень важно, чтобы мы, когда выходили на поле, были командой и играли на 100%. Настрой на то, чтобы показать свой максимум», – сказал Ребров.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forvard001
Сірьожа що ти куриш??? Займи хочаб друге,і на тому тобі подякують!
Ответить
+1
COBA
Може сміливо йти в стендап. В нього гарно народ смішити виходить, що грою, що коментарями.
Ответить
0
ZANREGENT
Сказочник...
Ответить
0
ZANREGENT
Вы с Азербайджаном 2 очка потеряли и вторую игру еле выиграли.
Ответить
-1
kadaad .
Вторые пол литра были лишними.......
Ответить
-2
Dmytro Koval
Твой единственный шанс выйти на чм с первого места - если сборная Франции выйдет на матч с Украиной в усмерть пьяными, и то думаю не поможет 
Ответить
-2
Sergei2112
Еще один наркоман после Ваната вылез
Или эйфория после двух побед накрыла?
Ответить
-4
Лига
С тобой недотренером, второе бы занять и через плей-офф пролезть на ЧМ. Какое ещё первое
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
Теоретичні є. А практичних немає 
Ответить
-7
Enthiran
Там надорвёте пуп и потом в Польше продуете.)
Ответить
-10
