Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»

Тренер сборной Украины Сергей Ребров после победных матчей против Исландии и Азербайджана в отборе ЧМ-2026 верит, что команда может обойти Францию и выйти на чемпионат мира с первого места.

Но для этого нужно побеждать в последних встречах отбора с Францией и Исландией.

«Я всегда говорю, что нужно сконцентрироваться на каждой игре, готовиться на каждую игру и после всего увидим, какой будет результат. Да, у нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где нужно думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии».

«Мы не ждем позитивного настроя, мы ждем настроя на борьбу. В каждой игре настрой на то, чтобы работать, потому что тяжелое время, игроки понимают, для кого играют и отдаются максимально. Думаю, что настрой должен быть на концентрацию в каждом эпизоде. Эти игроки знают, как играть в футбол действительно высокого уровня, но очень важно, чтобы мы, когда выходили на поле, были командой и играли на 100%. Настрой на то, чтобы показать свой максимум», – сказал Ребров.