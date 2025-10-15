ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном

Клуб Ла Лиги Барселона объявил о подписании нового контракта с полузащитником и нынешним капитаном команды Френки де Йонгом.

Договор рассчитан до середины 2029 года. Нидерландский хавбек мог стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что игрок пошел на снижение зарплаты, чтобы Барселона в непростых финансовых условиях могла позволить себе переподписать игрока.

В текущем чемпионате 28-летний игрок сделал 1 ассист в восьми матчах.