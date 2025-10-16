Кварцяный назвал главный минус вратаря сборной Украины
Виталий Кварцяный – об Анатолии Трубине
Известный в Украине тренер Виталий Кварцяный назвал главный минус голкипера национальной команды Анатолия Трубина.
«Трубин хороший вратарь, но дипломатичный. Его нужно настроить на злость, спортивную наглость в штрафной площади, он должен быть, как тигр в клетке. Анатолий обязан больше предвидеть, подсказывать партнерам.
Трубин должен управлять всеми этими процессами, как конферансье, читать игру наперед. Он должен голос потерять, но правильно подсказать партнерам, чтобы атака соперника не заканчивалась ударом, а то и хуже, голом. Эта надежность однозначно придаст уверенности впереди. Наши защитники этого, возможно, ждут, поскольку там у нас полный штиль, шепот», – сказал Кварцяный.
