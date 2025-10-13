Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пользы от него для сборной Украины – мало»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 22:22 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пользы от него для сборной Украины – мало»

Бывший наставник «Волыни» высказался об игре Николая Шапаренко

УПЛ. Виталий Кварцяный

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный оценил игру Николая Шапаренко за сборную Украины против Исландии.

– Что касается диспетчеров. Такую функцию должен был выполнять Шапаренко, но с исландцами я Николая почти на поле не видел, а вы?

– Двигался он неплохо, особенно в первом тайме, но пользы от этого было мало.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

ВИДЕО. Исландия и Франция на двоих забили три гола за семь минут
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
