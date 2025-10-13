Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пользы от него для сборной Украины – мало»

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный оценил игру Николая Шапаренко за сборную Украины против Исландии.

– Что касается диспетчеров. Такую функцию должен был выполнять Шапаренко, но с исландцами я Николая почти на поле не видел, а вы?

– Двигался он неплохо, особенно в первом тайме, но пользы от этого было мало.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.