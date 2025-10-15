Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафинья рассказал, кто отговорил его от переезда в Саудовскую Аравию
Испания
15 октября 2025, 12:31 | Обновлено 15 октября 2025, 12:32
259
0

Рафинья рассказал, кто отговорил его от переезда в Саудовскую Аравию

Трансфер 28-летнего вингера сорвался после разговора с наставником каталонцев

15 октября 2025, 12:31 | Обновлено 15 октября 2025, 12:32
259
0
Рафинья рассказал, кто отговорил его от переезда в Саудовскую Аравию
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Рафинья

Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья мог перехать летом 2024 года на Ближний Восток. Трансфер 28-летнего вингера сорвался после разговора с главным тренером каталонцев Ханси Фликом.

«Предложение, которое мы получили от Саудовской Аравии, меня действительно заманило. Оно решило бы не только мою личную жизнь, но и жизни моих родителей, моего сына – многих людей. Конечно, мы думали об уходе из «Барселоны». Я подумал, что, возможно, пришло время уйти, но потом мы поговорили (с Фликом – Прим.ред.), сначала по телефону, а затем в начале предсезонки, и ему удалось убедить меня остаться. Я рад, что он это сделал», – передает слова Рафиньи ESPN.

В сезоне-2024/25 Рафинья был включен в топ-5 игроков, претендовавших на «Золотой мяч». За 57 матчей того сезона вингер забил 34 гола и отдал 26 результативных передач. По итогам кампании бразилец стал победителем Ла Лиги, Кубка Испании и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» активно интересуется бразильским игроком. Европейский топ-клуб сделал предложение каталонцам.

По теме:
В Монако рассказали, собираются ли выкупать вингера Барселоны
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
ФОТО. Как живет Айтана Бонмати – 3-кратная обладательница Золотого мяча
Рафинья Диас Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Саудовская Аравия
Оксана Баландина Источник: ESPN
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14 октября 2025, 20:56 29
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Футбол | 14 октября 2025, 20:43 1
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола

В списке: Корниенко, Савченко, Хромей, Петряк, Топалов, Удод

Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
Футбол | 15.10.2025, 10:50
Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Футбол | 14.10.2025, 22:45
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцем
Футбол | 15.10.2025, 12:24
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцем
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
13.10.2025, 08:03 3
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 119
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
13.10.2025, 23:30
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем