Рафинья рассказал, кто отговорил его от переезда в Саудовскую Аравию

Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья мог перехать летом 2024 года на Ближний Восток. Трансфер 28-летнего вингера сорвался после разговора с главным тренером каталонцев Ханси Фликом.

«Предложение, которое мы получили от Саудовской Аравии, меня действительно заманило. Оно решило бы не только мою личную жизнь, но и жизни моих родителей, моего сына – многих людей. Конечно, мы думали об уходе из «Барселоны». Я подумал, что, возможно, пришло время уйти, но потом мы поговорили (с Фликом – Прим.ред.), сначала по телефону, а затем в начале предсезонки, и ему удалось убедить меня остаться. Я рад, что он это сделал», – передает слова Рафиньи ESPN.

В сезоне-2024/25 Рафинья был включен в топ-5 игроков, претендовавших на «Золотой мяч». За 57 матчей того сезона вингер забил 34 гола и отдал 26 результативных передач. По итогам кампании бразилец стал победителем Ла Лиги, Кубка Испании и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» активно интересуется бразильским игроком. Европейский топ-клуб сделал предложение каталонцам.