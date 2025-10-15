Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом
Кубок Украины
15 октября 2025, 12:24 | Обновлено 15 октября 2025, 13:25
Коуч настроен амбициозно

Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин заявил, что его команда хочет триумфовать в нынешнем розыгрыше Кубка Украины. Специалист назвал и главную задачу клуба в Первой лиге Украины.

В Кубке Украины уже дошли до 1/8 финала. Учитывая, что многие команды из УПЛ уже прекратили свое участие в турнире, какую задачу поставил перед вами президент клуба Александр Поворознюк?

– Что касается Кубка Украины, мы перед стартом соревнований поставили своей целью выиграть – двигаемся в том направлении. Сейчас у нас довольно непростой соперник – Виктория, которая тоже играет в Первой лиге Украины. Готовимся! Хочется пройти как можно дальше, хочется выиграть Кубок. Посмотрим!

– Что касается Первой лиги Украины, задача – выход в УПЛ?

Задача – набрать то количество баллов, чтобы не вылететь, а дальше будет видно, – сказал Кобин.

В матче 1/8 финала Кубка Украины Ингулец сыграет против сумской Виктории.В нынешнем сезоне Движение занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе шесть зачетных пунктов. Ингулец занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги с 22 очками.

Василий Кобин Ингулец Первая лига Украины Кубок Украины по футболу Александр Поворознюк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
ash
Завдання виграти Кубок і не вилетіти з пердиву - геніально!
batistuta
Вася - вуйка знатна та хитра. Вони з Паравозом багато чого нароблять, якщо їх не зупинить передчасно...
Limb.Yuri
Вибачай Василю, але кубок - "Металісту". 
