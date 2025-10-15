Назвал две причины. Кобин объяснил, почему не возглавит Рух

Несколько недель назад активно обсуждалась тема смены тренера в расположении львовского Руха. Иван Федык мог покинуть пост главного тренера львовян из-за провальных результатов.

На его место планировали приглашать Василия Кобина, который сейчас тренирует Ингулец, но Александр Поворознюк призвал журналистов подождать. Sport.ua поинтересовался у самого Кобина, есть ли возможность, что он возглавит Рух.

«Здесь не о чем говорить. У меня есть действующий контракт с Ингульцем, а у Руха – есть главный тренер», – лаконично сказал Кобин, открестившись от слухов.

В нынешнем сезоне Рух занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе шесть зачетных пунктов. Ингулец занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги с 22 очками.