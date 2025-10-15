Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назвал две причины. Кобин объяснил, почему не возглавит Рух
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 09:19
Назвал две причины. Кобин объяснил, почему не возглавит Рух

Коуч заявил, что у львовского клуба есть главный тренер

15 октября 2025, 09:19
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Несколько недель назад активно обсуждалась тема смены тренера в расположении львовского Руха. Иван Федык мог покинуть пост главного тренера львовян из-за провальных результатов.

На его место планировали приглашать Василия Кобина, который сейчас тренирует Ингулец, но Александр Поворознюк призвал журналистов подождать. Sport.ua поинтересовался у самого Кобина, есть ли возможность, что он возглавит Рух.

«Здесь не о чем говорить. У меня есть действующий контракт с Ингульцем, а у Руха – есть главный тренер», – лаконично сказал Кобин, открестившись от слухов.

В нынешнем сезоне Рух занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе шесть зачетных пунктов. Ингулец занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги с 22 очками.

Василий Кобин Рух Львов Иван Федык Ингулец Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
