Назвал две причины. Кобин объяснил, почему не возглавит Рух
Коуч заявил, что у львовского клуба есть главный тренер
Несколько недель назад активно обсуждалась тема смены тренера в расположении львовского Руха. Иван Федык мог покинуть пост главного тренера львовян из-за провальных результатов.
На его место планировали приглашать Василия Кобина, который сейчас тренирует Ингулец, но Александр Поворознюк призвал журналистов подождать. Sport.ua поинтересовался у самого Кобина, есть ли возможность, что он возглавит Рух.
«Здесь не о чем говорить. У меня есть действующий контракт с Ингульцем, а у Руха – есть главный тренер», – лаконично сказал Кобин, открестившись от слухов.
В нынешнем сезоне Рух занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе шесть зачетных пунктов. Ингулец занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги с 22 очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель оформил 60-ю результативную передачу за Аргентину
Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году