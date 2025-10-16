Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 23:31 |
728
1

Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка

Футболист пожертвовал средства на ВСУ

16 октября 2025, 23:31 |
728
1 Comments
Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Футболист «Динамо» Владислав Бленуце подтвердил, что передал свою зарплату на поддержку Вооруженных сил Украины. Игрок обнародовал чек о переводе средств на сумму 700 тысяч гривен, продемонстрировав реальную поддержку украинских военных.

На неожиданный поступок новичка «Динамо» отреагировала жена наставника киевского гранда Александра Шовковского Марина Кутепова.

«Спасибо 🇺🇦», – написала Марина Кутепова в Инстаграме.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

ФОТО. Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка

По теме:
Экс-игрок Динамо: «Арсенал предлагал семь млн долларов киевскому клубу»
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Когда сыграют Динамо и Шахтер? Известно расписание 1/8 финала Кубка Украины
Динамо Киев благотворительность чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футбол | 16 октября 2025, 06:22 3
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж

Кристиан Биловар рассказал, какие были предложения по трансферу

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 48
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16.10.2025, 06:02
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Футбол | 16.10.2025, 22:18
Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
Футбол | 16.10.2025, 23:32
Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
icebeer
Такая же вата тупая
Ответить
0
Популярные новости
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
15.10.2025, 06:22
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем