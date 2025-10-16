Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка
Футболист пожертвовал средства на ВСУ
Футболист «Динамо» Владислав Бленуце подтвердил, что передал свою зарплату на поддержку Вооруженных сил Украины. Игрок обнародовал чек о переводе средств на сумму 700 тысяч гривен, продемонстрировав реальную поддержку украинских военных.
На неожиданный поступок новичка «Динамо» отреагировала жена наставника киевского гранда Александра Шовковского Марина Кутепова.
«Спасибо 🇺🇦», – написала Марина Кутепова в Инстаграме.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
ФОТО. Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка
