Футболист «Динамо» Владислав Бленуце подтвердил, что передал свою зарплату на поддержку Вооруженных сил Украины. Игрок обнародовал чек о переводе средств на сумму 700 тысяч гривен, продемонстрировав реальную поддержку украинских военных.

На неожиданный поступок новичка «Динамо» отреагировала жена наставника киевского гранда Александра Шовковского Марина Кутепова.

«Спасибо 🇺🇦», – написала Марина Кутепова в Инстаграме.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

ФОТО. Жена Шовковского обратилась к Бленуце после его неожиданного поступка