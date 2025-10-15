Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции
Чемпионат мира
15 октября 2025, 09:04 | Обновлено 15 октября 2025, 09:05
363
0

Названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции

Английский специалист уже признался в любви к шведскому футболу

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Грэм Поттер

Неудачная отборочная кампания чемпионата мира по футболу 2026 для мужской сборной Швеции не могла обойти стороной главного тренера команды Йона Даля Томассона. Специалиста отправили в отставку после поражения от команды Косово со счетом 0:1.

Шведская футбольная ассоциация активно ищет возможных преемников Томассона. Одним из вероятных кандидатов, по сообщениям СМИ, является английский специалист Грэм Поттер.

«Я только что узнал новости (о Дале Томассоне – Прим.ред.). Конечно, это печально. Для шведского футбола и ассоциации… Но да, сейчас я в Швеции, у себя дома. Я временно безработный и только что покинул Премьер-лигу. Я открыт для всего, если чувствую, что могу помочь. Работа тренера сборной Швеции – это просто фантастика. У меня есть чувства к Швеции. Я люблю эту страну и люблю шведский футбол. Я за многое благодарен шведскому футболу. Так что да, это была бы для меня фантастическая возможность. Конечно», – передает слова 50-летнего Поттера Fotbollskanalen.

В группе В турнирную таблицу возглавляет сборная Швейцарии – 10 очков, на втором месте следует команда Косово – 7, третью и четвертую строки занимают Словения и Швеция – 3 и 1 набранных балла соответственно.

Грэм Поттер сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Оксана Баландина Источник
