Названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции

Неудачная отборочная кампания чемпионата мира по футболу 2026 для мужской сборной Швеции не могла обойти стороной главного тренера команды Йона Даля Томассона. Специалиста отправили в отставку после поражения от команды Косово со счетом 0:1.

Шведская футбольная ассоциация активно ищет возможных преемников Томассона. Одним из вероятных кандидатов, по сообщениям СМИ, является английский специалист Грэм Поттер.

«Я только что узнал новости (о Дале Томассоне – Прим.ред.). Конечно, это печально. Для шведского футбола и ассоциации… Но да, сейчас я в Швеции, у себя дома. Я временно безработный и только что покинул Премьер-лигу. Я открыт для всего, если чувствую, что могу помочь. Работа тренера сборной Швеции – это просто фантастика. У меня есть чувства к Швеции. Я люблю эту страну и люблю шведский футбол. Я за многое благодарен шведскому футболу. Так что да, это была бы для меня фантастическая возможность. Конечно», – передает слова 50-летнего Поттера Fotbollskanalen.

В группе В турнирную таблицу возглавляет сборная Швейцарии – 10 очков, на втором месте следует команда Косово – 7, третью и четвертую строки занимают Словения и Швеция – 3 и 1 набранных балла соответственно.