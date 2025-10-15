Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Динамо: «Меньше всего претензий к одному игроку сборной»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 04:30 | Обновлено 15 октября 2025, 04:39
579
1

Экс-вратарь Динамо: «Меньше всего претензий к одному игроку сборной»

Владимир Цыткин отметил, что феерил Руслан Малиновский

15 октября 2025, 04:30 | Обновлено 15 октября 2025, 04:39
579
1 Comments
Экс-вратарь Динамо: «Меньше всего претензий к одному игроку сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о парных матчах отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами (5:3) и азербайджанцами (2:1):

– В этих матчах было много нелогичного. Кто, например, ожидал от украинцев такой невероятной реализации в Рейкьявике, когда почти все удары в створ завершились взятием ворот? Предсказывал ли кто-то, что в Кракове с азербайджанцами будет так тяжело? Ведь те считались явными аутсайдерами.

– Тогда чем вы можете объяснить такие перепады в этих противостояниях?

– У нашей сборной ещё нет того запаса мастерства, который позволял бы на классе брать верх над сборными вроде исландской и азербайджанской. Поэтому и такими тяжёлыми оказались эти победы.

Знаете, поймал себя на том, что было бы значительно хуже, если бы в Кракове азербайджанцы сравняли счёт во втором тайме, а не перед самой паузой. Ведь у подопечных Сергея Реброва было время оправиться, получить необходимые указания, что делать дальше. И, выйдя заряженными на борьбу, номинальные хозяева всё-таки склонили чашу весов на свою сторону.

– Если в этих матчах было много нелогичного, разве это не повлияло на итоговые результаты?

– Уверен, что у каждой сборной будет своя точка зрения. Я считаю, что украинцы всё же были ближе к победе, чем соперники, чтобы спастись от поражения. Хотя по игре и у победителей были неудачные отрезки, не хватало неприятных ошибок. Вспомним хотя бы первый гол, пропущенный вратарём Анатолием Трубиным в Рейкьявике.

Важно, что эти поединки были очень информативными для наставника Сергея Реброва и его помощников. Теперь желательно продуктивно поработать над допущенными промахами. Это важно, ведь 16 ноября с теми же исландцами ещё предстоит сыграть. Не исключено, что именно в этом матче решится судьба второго места в группе, что позволит продолжить борьбу за путёвку на ЧМ-2026 в раунде плей-офф.

– А к кому из украинцев у вас наименьше претензий?

– К полузащитнику «Дженоа» Руслану Малиновскому. Когда-то мне довелось входить в тренерский штаб юниорской сборной Украины, за которую выступал воспитанник «Шахтёра». Уже тогда он отличался высоким футбольным интеллектом, трудоспособностью, нестандартными действиями. Это и помогало ему прогрессировать. Что же касается отчётных поединков, Малиновский вернулся в строй после серьёзной травмы очень вовремя. Он уверенно взял на себя роль лидера. Респект.

– Вы выше намекали, что интрига в нашей группе исчезнет только после матча 16 ноября с исландцами. Кого отдаёте предпочтение?

– Ещё рано делать какие-либо прогнозы. Многое будет зависеть от того, смогут ли соперники выставить боевые составы, в частности, очень хочется, чтобы как можно скорее покинули лазарет наши Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Роман Яремчук, что сделает острее конкуренцию за место в старте. Также следует учесть, что у исландцев ещё предстоит дальняя дорога в Азербайджан, и это может сказаться на их физическом состоянии. И, наконец, а что если украинцы не проиграют Франции, а в Баку победят хозяева? Повторяю, в футболе часто не хватает логики.

По теме:
Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан инсайд Владимир Цыткин сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Футбол | 14 октября 2025, 07:45 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»

Бывший экс-динамивец – об отсутствующих игроках

Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»
Футбол | 15 октября 2025, 05:42 0
Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»
Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»

Бывший тренер команды об отсутствии Георгия Судакова

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины
Футбол | 15.10.2025, 03:02
Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины
Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Азербайджан грав за перемогу так завзято, тому що із цього квартету збіна України була для них найбільш слабшою. Мабуть і у Ісландії будуть з ними проблеми.
Ответить
0
Популярные новости
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
14.10.2025, 18:59 6
Бокс
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем