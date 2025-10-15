Экс-вратарь Динамо: «Меньше всего претензий к одному игроку сборной»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о парных матчах отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами (5:3) и азербайджанцами (2:1):

– В этих матчах было много нелогичного. Кто, например, ожидал от украинцев такой невероятной реализации в Рейкьявике, когда почти все удары в створ завершились взятием ворот? Предсказывал ли кто-то, что в Кракове с азербайджанцами будет так тяжело? Ведь те считались явными аутсайдерами.

– Тогда чем вы можете объяснить такие перепады в этих противостояниях?

– У нашей сборной ещё нет того запаса мастерства, который позволял бы на классе брать верх над сборными вроде исландской и азербайджанской. Поэтому и такими тяжёлыми оказались эти победы.

Знаете, поймал себя на том, что было бы значительно хуже, если бы в Кракове азербайджанцы сравняли счёт во втором тайме, а не перед самой паузой. Ведь у подопечных Сергея Реброва было время оправиться, получить необходимые указания, что делать дальше. И, выйдя заряженными на борьбу, номинальные хозяева всё-таки склонили чашу весов на свою сторону.

– Если в этих матчах было много нелогичного, разве это не повлияло на итоговые результаты?

– Уверен, что у каждой сборной будет своя точка зрения. Я считаю, что украинцы всё же были ближе к победе, чем соперники, чтобы спастись от поражения. Хотя по игре и у победителей были неудачные отрезки, не хватало неприятных ошибок. Вспомним хотя бы первый гол, пропущенный вратарём Анатолием Трубиным в Рейкьявике.

Важно, что эти поединки были очень информативными для наставника Сергея Реброва и его помощников. Теперь желательно продуктивно поработать над допущенными промахами. Это важно, ведь 16 ноября с теми же исландцами ещё предстоит сыграть. Не исключено, что именно в этом матче решится судьба второго места в группе, что позволит продолжить борьбу за путёвку на ЧМ-2026 в раунде плей-офф.

– А к кому из украинцев у вас наименьше претензий?

– К полузащитнику «Дженоа» Руслану Малиновскому. Когда-то мне довелось входить в тренерский штаб юниорской сборной Украины, за которую выступал воспитанник «Шахтёра». Уже тогда он отличался высоким футбольным интеллектом, трудоспособностью, нестандартными действиями. Это и помогало ему прогрессировать. Что же касается отчётных поединков, Малиновский вернулся в строй после серьёзной травмы очень вовремя. Он уверенно взял на себя роль лидера. Респект.

– Вы выше намекали, что интрига в нашей группе исчезнет только после матча 16 ноября с исландцами. Кого отдаёте предпочтение?

– Ещё рано делать какие-либо прогнозы. Многое будет зависеть от того, смогут ли соперники выставить боевые составы, в частности, очень хочется, чтобы как можно скорее покинули лазарет наши Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Роман Яремчук, что сделает острее конкуренцию за место в старте. Также следует учесть, что у исландцев ещё предстоит дальняя дорога в Азербайджан, и это может сказаться на их физическом состоянии. И, наконец, а что если украинцы не проиграют Франции, а в Баку победят хозяева? Повторяю, в футболе часто не хватает логики.