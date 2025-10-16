В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Руслану удалось трижды забить за последние два матча
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог команде одержать победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).
Известное итальянское издание Tuttosport оценило игру украинского хавбека итальянского «Дженоа» в этих матчах.
«Руслан Малиновский переживает момент славы в составе сборной Украины, и «Дженоа» надеется, что эта форма сохранится и в чемпионате. После дубля против Исландии и результативной игры с Азербайджаном украинец демонстрирует отличную физическую и психологическую готовность.
Прошлый сезон стал для него испытанием – травма, операция и длительное восстановление замедлили его адаптацию. Но теперь, когда команда потеряла нескольких лидеров, Малиновский обладает всеми качествами, чтобы стать центральной фигурой в составе Виейры», — пишет Tuttosport.
