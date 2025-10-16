В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2025, 03:44 |
Руслану удалось трижды забить за последние два матча

УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог команде одержать победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

Известное итальянское издание Tuttosport оценило игру украинского хавбека итальянского «Дженоа» в этих матчах.

«Руслан Малиновский переживает момент славы в составе сборной Украины, и «Дженоа» надеется, что эта форма сохранится и в чемпионате. После дубля против Исландии и результативной игры с Азербайджаном украинец демонстрирует отличную физическую и психологическую готовность.

Прошлый сезон стал для него испытанием – травма, операция и длительное восстановление замедлили его адаптацию. Но теперь, когда команда потеряла нескольких лидеров, Малиновский обладает всеми качествами, чтобы стать центральной фигурой в составе Виейры», — пишет Tuttosport.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
сборная Украины по футболу Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Tuttosport
