15 октября на Дикс Спортинг Гудс Парк пройдет товарищеский матч, в котором встретятся национальные сборные США и Австралии. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

США

Команда будет представлять основную страну-хозяйку следующего мундиаля. И пока что ее форма вызывает немало волнений. Своеобразным тестом был домашний Копа Америка-2024 - там, принимая турнир дома, не вышли из группы! И при нынешнем наставнике, Почеттино, тоже было немало неудачных матчей. С другой стороны, летом на Золотом Кубке КОНКАКАФ достаточно уверенно прошли в финал... Но там уступили 1:2 своему главному региональному конкуренту, Мексике.

Осенью американцы играют товарищеские поединки, и получается противоречиво. В сентябре они уступили Южной Корее, но потом обыграли другого сильного представителя футбольной Азии, Японии. Сейчас, в рамках этого сбора, успели провести матч против Эквадора, и его свели к ничьей, отыгравшись на 1:1 во втором тайме.

Австралия

Сборная в поисках реальной конкуренции покинула тихую гавань футбольной Океании, где безоговорочно доминировала, и перебралась в Азию. И там не затерялась, более того, там становилась уже лучшей. Правда, это было на домашнем Кубке Азии. Но в квалификации решающий раунд начинался плохо, и в итоге все дошло до смены наставника. Это помогло: с Тони Поповичем получилось уверенно занять второе место в своей группе, чего хватило для того, чтобы в очередной раз кряду пробиться на турнир.

Осенью уже команда проводит сугубо товарищеские матчи. И они складываются успешно: в сентябре дважды обыгрывали своих географических соседей, Новую Зеландию (1:0 и 3:1). А в рамках нынешнего окна, приехав в Северную Америку, за счет единственного гола Иранкунды обыграли Канаду.

Статистика личных встреч

Единственный раз команды сыграли в 2010-м году, в товарищеском формате. Там американцы выиграли 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас считаются явным фаворитом в этой паре. Но и гости в хорошей форме, и лучше применить вариант оба забьют (коэффициент - 1,8).