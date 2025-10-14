Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре отборочного этапа в ЧМ-2026.

«Украина наша, безусловно, порадовала. Отличный результат! Ждем. Скорее всего, как мне кажется, решающая игра будет 16 ноября (против Исландии, – ред), – сказал Артем.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.