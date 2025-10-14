Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном
Чемпионат мира
14 октября 2025, 18:06 |
1564
2

Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном

Артем поздравил футболистов национальной команды

14 октября 2025, 18:06 |
1564
2 Comments
Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре отборочного этапа в ЧМ-2026.

«Украина наша, безусловно, порадовала. Отличный результат! Ждем. Скорее всего, как мне кажется, решающая игра будет 16 ноября (против Исландии, – ред), – сказал Артем.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Артем Милевский Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 7
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Футбол | 14 октября 2025, 11:35 11
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»

Авторитетный специалист высказался о матче отбора ЧМ-2026 Украина – Азербайджан

Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13.10.2025, 21:50
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
Футбол | 14.10.2025, 17:51
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Картавый проснулся..
Ответить
0
Serebro1233
А 'Кент' привітав?😸
Ответить
0
Популярные новости
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем