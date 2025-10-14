Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026

В понедельник многих удивила новость о том, что африканская сборная Кабо-Верде впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира.

Несмотря на небольшие размеры, Кабо-Верде не стала самой маленькой страной в истории чемпионатов мира по футболу – этот рекорд до сих принадлежит Исландии с населением около 392 тысяч человек.

Исландия сыграла на ЧМ-2018.

Население Кабо-Верде составляет 525 тысяч человек, и это вторая самая маленькая страна в истории ЧМ.

Своих соперников по группе ЧМ-2026 Кабо-Верде узнает 5 декабря.