ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высоко оценил действия Алексея Гуцуляка в последних матчах сборной Украины по футболу.

«И снова Малиновский забил с правой. Правда, снова расстреливал. Это гол не Малиновского, а Гуцуляка. Хочу поздравить Буткевича. В этих двух матчах Гуцуляк участвовал везде. После таких игр его цена выросла прилично», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.