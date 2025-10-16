Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Чемпионат мира
16 октября 2025, 06:02 |
581
0

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

16 октября 2025, 06:02 |
581
0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высоко оценил действия Алексея Гуцуляка в последних матчах сборной Украины по футболу.

«И снова Малиновский забил с правой. Правда, снова расстреливал. Это гол не Малиновского, а Гуцуляка. Хочу поздравить Буткевича. В этих двух матчах Гуцуляк участвовал везде. После таких игр его цена выросла прилично», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Руслан Малиновский Алексей Гуцуляк ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
Футбол | 15 октября 2025, 18:20 7
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова

Представитель страны 404 выразил недовольство своим положением

Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Футбол | 15 октября 2025, 08:52 0
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо

Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 15.10.2025, 23:44
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины
Футбол | 16.10.2025, 05:22
Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины
Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
Футбол | 15.10.2025, 12:29
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 131
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
14.10.2025, 10:49 20
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
14.10.2025, 07:45 2
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 191
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем