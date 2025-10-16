ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высоко оценил действия Алексея Гуцуляка в последних матчах сборной Украины по футболу.
«И снова Малиновский забил с правой. Правда, снова расстреливал. Это гол не Малиновского, а Гуцуляка. Хочу поздравить Буткевича. В этих двух матчах Гуцуляк участвовал везде. После таких игр его цена выросла прилично», – сказал Леоненко.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представитель страны 404 выразил недовольство своим положением
Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам