Не Малиновский. Леоненко выбрал лучшего игрока Украины с Азербайджаном

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко выбрал лучшего футболиста «сине-желтых» в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Для меня лучший игрок – Гуцуляк. И потому, что забил головой, хотя обычно наши полузащитники головой играть не умеют, и потому, что отлично поймал мяч левой и скинул товарищу Малиновскому. Не каждый футболист сможет отдать такой голевой пас».

Напомним, болельщики сборной Украины лучшим игроком встречи выбрали Руслана Малиновского.