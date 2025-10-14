Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Малиновский. Леоненко выбрал лучшего игрока Украины с Азербайджаном
Чемпионат мира
14 октября 2025, 17:40 |
281
0

Не Малиновский. Леоненко выбрал лучшего игрока Украины с Азербайджаном

Бывший нападающий сборной Украины отметил Алексея Гуцуляка

14 октября 2025, 17:40 |
281
0
Не Малиновский. Леоненко выбрал лучшего игрока Украины с Азербайджаном
УАФ. Алексей Гуцуляк

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко выбрал лучшего футболиста «сине-желтых» в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Для меня лучший игрок – Гуцуляк. И потому, что забил головой, хотя обычно наши полузащитники головой играть не умеют, и потому, что отлично поймал мяч левой и скинул товарищу Малиновскому. Не каждый футболист сможет отдать такой голевой пас».

Напомним, болельщики сборной Украины лучшим игроком встречи выбрали Руслана Малиновского.

По теме:
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Руслан Малиновский Алексей Гуцуляк
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
Футбол | 14 октября 2025, 17:06 0
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»

Бывший главный тренер национальной команды высказался об Артеме Довбике

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 00:28 1
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Футбол | 14.10.2025, 10:34
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 09:30
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 6
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
12.10.2025, 19:52 6
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем