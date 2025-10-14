Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер задумался об обороне. Могут подписать Кауана Пратеса
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 09:48 |
425
0

Шахтер задумался об обороне. Могут подписать Кауана Пратеса

17-летний фулбек «Крузейро» попал в сферу интересов «горняков»

14 октября 2025, 09:48 |
425
0
Шахтер задумался об обороне. Могут подписать Кауана Пратеса
ФК Крузейро. Кауан Пратес

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ и лидер текущего сезона чемпионата «Шахтер» продолжает активно работать на бразильском рынке.

Сообщается, что «горняки» проявляют интерес к 17-летнему левому фулбеку «Крузейро» Кауану Пратесу, который уже имеет на своем счету 4 матча в бразильской Серии А.

Дончане рассматривают возможность сделать предложение по трансферу Пратеса в будущем, так как сделка может быть осуществлена только когда футболисту исполнится 18 лет – в середине августа 2026-го.

Отметим, что Кауан Пратес является воспитанником «Крузейро» и футболистом сборной Бразилии U-17.

По теме:
Все ради чемпионата мира. Нападающий Реала может уйти в гранд уже зимой
Луис Энрике требует от руководства ПСЖ подписать игрока Барселоны
Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу
Крузейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14 октября 2025, 09:30 5
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14 октября 2025, 07:07 2
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 15:31
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13.10.2025, 11:33
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Александр АЛИЕВ: «Приятно, что он вернулся в сборную. Лучший игрок команды»
Футбол | 14.10.2025, 09:41
Александр АЛИЕВ: «Приятно, что он вернулся в сборную. Лучший игрок команды»
Александр АЛИЕВ: «Приятно, что он вернулся в сборную. Лучший игрок команды»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 15
Футбол
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
12.10.2025, 15:25 2
Теннис
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 7
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем