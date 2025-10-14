Шахтер задумался об обороне. Могут подписать Кауана Пратеса

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ и лидер текущего сезона чемпионата «Шахтер» продолжает активно работать на бразильском рынке.

Сообщается, что «горняки» проявляют интерес к 17-летнему левому фулбеку «Крузейро» Кауану Пратесу, который уже имеет на своем счету 4 матча в бразильской Серии А.

Дончане рассматривают возможность сделать предложение по трансферу Пратеса в будущем, так как сделка может быть осуществлена только когда футболисту исполнится 18 лет – в середине августа 2026-го.

Отметим, что Кауан Пратес является воспитанником «Крузейро» и футболистом сборной Бразилии U-17.