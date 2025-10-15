Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты

Уже этой зимой житомирское «Полесье» может осуществить выходной трансфер полузащитника, на которого не рассчитывает Руслан Ротань.

По информации портала ТаТоТаке, речь идет о чемпионе мира в составе сборной Украины U-20 Данииле Бескоровайном. Следующим пунктом назначения хавбека может стать Львов, где немалый интерес к нему проявляют местные «Карпаты».

В этом сезоне Даниил Бескоровайный провел восемь матчей и забил один гол.

Ранее защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал свою игру в чемпионате, а также признался, что мечтает о вызове в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва.