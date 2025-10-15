Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 06:02
Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты

Даниил Бескоровайный может покинуть Житомир

Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты
ФК Полесье. Даниил Бескоровайный

Уже этой зимой житомирское «Полесье» может осуществить выходной трансфер полузащитника, на которого не рассчитывает Руслан Ротань.

По информации портала ТаТоТаке, речь идет о чемпионе мира в составе сборной Украины U-20 Данииле Бескоровайном. Следующим пунктом назначения хавбека может стать Львов, где немалый интерес к нему проявляют местные «Карпаты».

В этом сезоне Даниил Бескоровайный провел восемь матчей и забил один гол.

Ранее защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал свою игру в чемпионате, а также признался, что мечтает о вызове в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва.

Даниил Бескоровайный трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Карпаты Львов
Источник: ТаТоТаке
