Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты
Даниил Бескоровайный может покинуть Житомир
Уже этой зимой житомирское «Полесье» может осуществить выходной трансфер полузащитника, на которого не рассчитывает Руслан Ротань.
По информации портала ТаТоТаке, речь идет о чемпионе мира в составе сборной Украины U-20 Данииле Бескоровайном. Следующим пунктом назначения хавбека может стать Львов, где немалый интерес к нему проявляют местные «Карпаты».
В этом сезоне Даниил Бескоровайный провел восемь матчей и забил один гол.
Ранее защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал свою игру в чемпионате, а также признался, что мечтает о вызове в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва.
