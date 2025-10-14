Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Словакия
13.10.2025 21:45 – FT 2 : 0
Люксембург
Чемпионат мира
14 октября 2025, 03:50 |
8
0

Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

14 октября 2025, 03:50 |
8
0
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Словакии добыла уверенную победу над Люксембург в матче квалификации чемпионата мира.

Словаки переиграли соперников со счетом 2:0 на своем поле в городе Трнава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Адам Оберт и Иван Шранц. Ассисты у Ондрея Дуды и Давида Ганцко.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа А. 13 октября

Словакия – Люксембург – 2:0

Голы: Оберт, 55, Шранц, 72

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия), асcист Лукаш Гараслин.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Оберт (Словакия), асcист Ондрей Дуда.
По теме:
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
БОНДАРЬ: «Ребров сказал, что все может быть, настраиваемся на первое место»
Северная Македония – Казахстан – 1:1. Штрафной и бисиклета. Видео голов
сборная Словакии по футболу сборная Люксембурга по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
