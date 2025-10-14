13.10.2025 21:45 – FT 2 : 0
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
13 октября сборная Словакии добыла уверенную победу над Люксембург в матче квалификации чемпионата мира.
Словаки переиграли соперников со счетом 2:0 на своем поле в городе Трнава.
Голами отличились Адам Оберт и Иван Шранц. Ассисты у Ондрея Дуды и Давида Ганцко.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа А. 13 октября
Словакия – Люксембург – 2:0
Голы: Оберт, 55, Шранц, 72
Видеообзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия), асcист Лукаш Гараслин.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Оберт (Словакия), асcист Ондрей Дуда.
