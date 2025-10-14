13 октября сборная Словакии добыла уверенную победу над Люксембург в матче квалификации чемпионата мира.

Словаки переиграли соперников со счетом 2:0 на своем поле в городе Трнава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Адам Оберт и Иван Шранц. Ассисты у Ондрея Дуды и Давида Ганцко.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа А. 13 октября

Словакия – Люксембург – 2:0

Голы: Оберт, 55, Шранц, 72

Видеообзор матча