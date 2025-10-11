Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Словакия
13.10.2025 21:45 - : -
Люксембург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:01 |
27
0

Словакия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 13 октября в 21:45 по Киеву

11 октября 2025, 23:01 |
27
0
Словакия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Словакии и Люксембурга. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Словакия

В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив смог занять 2-е место в группе со Швецией, Эстонией и Азербайджаном – этот результат позволил словакам сыграть в переходных играх за повышение к дивизиону В. Однако там сборная уступила Словении, поэтому новый розыгрыш турнира начнет в текущем эшелоне С.

На текущем отборе Словакия уже смогла одолеть Германию и Люксембург, но проиграла Северной Ирландии в 3 туре. С 6-ю баллами команда занимает 3-ю строчку квартета, однако 3-е и 1-е место на данный момент разделяет только разница забитых/пропущенных голов.

Люксембург

Не лучшие выступления показывает команда в последнее время. В предыдущем сезоне Лиги наций клуб не одержал ни одной победы за 6 игр и с 3 очками занял последнее место собственной группы. Поэтому Люксембург теперь будет вынужден играть в переходных поединках за сохранение прописки в дивизионе С против Мальты.

На текущем отборе коллектив проиграл все три поединка с общим счетом 8:1, поэтому сейчас он закономерно занимает последнее место собственной группы.

Личные встречи

Начиная с 2023 сборные встречались между собой трижды. 2 раза победу со счетом 1:0 одерживала Словакия, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия Люксембурга проходит уже 10 поединков подряд.
  • Словакия сохраняла ворота сухими в 3 из 4 последних играх.
  • Только в 1 из последних 16 матчей Словакия забивала больше 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на победу в Словакии с форой -1 и коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Словакия
13 октября 2025 -
21:45
Люксембург
Словакия с форой -1 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
сборная Словакии по футболу сборная Люксембурга по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11 октября 2025, 11:12 3
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией

Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11 октября 2025, 09:18 13
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Футбол | 11.10.2025, 23:48
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 2
Бокс
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем