В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Словакии и Люксембурга. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Словакия

В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив смог занять 2-е место в группе со Швецией, Эстонией и Азербайджаном – этот результат позволил словакам сыграть в переходных играх за повышение к дивизиону В. Однако там сборная уступила Словении, поэтому новый розыгрыш турнира начнет в текущем эшелоне С.

На текущем отборе Словакия уже смогла одолеть Германию и Люксембург, но проиграла Северной Ирландии в 3 туре. С 6-ю баллами команда занимает 3-ю строчку квартета, однако 3-е и 1-е место на данный момент разделяет только разница забитых/пропущенных голов.

Люксембург

Не лучшие выступления показывает команда в последнее время. В предыдущем сезоне Лиги наций клуб не одержал ни одной победы за 6 игр и с 3 очками занял последнее место собственной группы. Поэтому Люксембург теперь будет вынужден играть в переходных поединках за сохранение прописки в дивизионе С против Мальты.

На текущем отборе коллектив проиграл все три поединка с общим счетом 8:1, поэтому сейчас он закономерно занимает последнее место собственной группы.

Личные встречи

Начиная с 2023 сборные встречались между собой трижды. 2 раза победу со счетом 1:0 одерживала Словакия, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия Люксембурга проходит уже 10 поединков подряд.

Словакия сохраняла ворота сухими в 3 из 4 последних играх.

Только в 1 из последних 16 матчей Словакия забивала больше 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на победу в Словакии с форой -1 и коэффициентом 1.52.