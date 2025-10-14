Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он может играть и правого защитника. Ребров пояснил, почему вышел Бондарь
Чемпионат мира
14 октября 2025, 02:23 | Обновлено 14 октября 2025, 02:30
Он может играть и правого защитника. Ребров пояснил, почему вышел Бондарь

Сине-желтые с трудом переиграли команду Азербайджана в квалификации ЧМ

Он может играть и правого защитника. Ребров пояснил, почему вышел Бондарь
УАФ. Валерий Бондарь

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции прокомментировал выход на замену Валерия Бондаря в победном матче с Азербайджаном в квалификации чемпионата мира 2026 в польском Кракове (2:1).

Сергей Ребров: «Бондарь? Он может играть правого защитника, я считаю. Нам действительно нужен был сильный защитник, который будет обороняться.

Поэтому Бондарь вышел на позицию правого защитника. Мы не играли в три центральных защитника».

В поединке 13 октября в польском Кракове сине-желтые обыграли Азербайджан (2:1). Голы за Украину забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, а автогол в конце первого тайма записал в свой пассив Виталий Миколенко.

ВИДЕО. Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва

