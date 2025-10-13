Бывший талант МЮ использовал ChatGPT, чтобы договориться о трансфере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 октября 2025, 21:37 | Обновлено 13 октября 2025, 21:53
Деметри Митчелл показал, как можно обустраивать дела без агентов

Getty Images/Global Images Ukraine. Деметри Митчелл

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Деметри Митчелл признался, что использовал ChatGPT при переговорах о переходе в «Лейтон Ориент», назвав ИИ своим «лучшим агентом».

Митчелл – воспитанник «Юнайтед», сыгравший один матч за клуб, а затем выступавший за «Хартс», «Блэкпул», «Хиберниан» и «Эксетер». Этим летом он перешел в «Ориент» бесплатно и вел переговоры без агента.

«Они прислали предложение, и я спросил ChatGPT, как вести переговоры, что сказать, – рассказал он. – Переезд в Лондон, расходы, семья – все это я учел. Решил, что заслуживаю чуть больше, но не хотел звучать нагло. Плюс без агента я оставил себе его комиссию. Даже если бы агент выбил немного больше, все бы ушло на оплату его услуг».

Футболист также раскритиковал индустрию агентов, заявив, что в низших лигах сложно найти достойного представителя: «Одни просто на зарплате, другие охотятся за молодыми талантами, а третьи – лишь бы заработать, не думая о тебе».

Митчелл играл за молодежные сборные Англии и попал в предварительный состав Ямайки на Золотой кубок-2025. В этом сезоне провел восемь матчей за «Ориент», но пока без голов.

