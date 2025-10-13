Завацкая выиграла два трехсетовика за день и вышла в основу WTA 125 в Китае
Катарина одолела Ку Йон У и Овчаренко, гарантировав себе место в основной сетке Цзинаня
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 419) сыграет в основной сетке хардового турнира WTA 125 в китайском городе Цзинань.
13 октября Катарина выиграла два матча квалификации. В первом раунде украинка справилась с Ку Йон У (Южная Корея, WTA 298), а в решающем поединке отбора выиграла у «нейтралки» Екатерины Овчаренко (WTA 437).
За два поединка Завацкая сыграла шесть сетов и провела на корте в общем сумме более 4.5 часов.
Катарина впервые в 2025 году сыграет в основной сетке соревнований категории WTA 125. Ее соперницей в 1/16 финала будет Вей Сицзя (Китай, WTA 195). Встреча состоится 14 октября и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву.
Матчи Завацкой на турнире WTA 125 в городе Цзинань:
- Q1: Катарина Завацкая – Ку Йон У [1] – 6:4, 2:6, 7:5
- Q2: Катарина Завацкая – Екатерина Овчаренко – 6:2, 3:6, 6:0
- R1: Катарина Завацкая – Вей Сицзя
