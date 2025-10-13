Георгий СУДАКОВ: «Я должен был получить эту награду, но Миколенко...»

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков заявил, что награда «Лев матча» далеко не всегда объективна. Футболист вспомнил матч против национальной сборной Молдовы

– Я не слежу, я считаю, что это болельщики голосуют – кто больше импонирует, кто меньше, но не на 100% это соответствует действительности.

– Говорят, что Матвиенко когда-то обижался, что у него пока нет этого приза.

– У меня тоже нет, и я думаю, что, возможно, когда-нибудь забью там. У меня одна игра была, когда я мог стать «Львом матча» – против Молдовы, я тогда забил гол, отдал два ассиста, если я не ошибаюсь, но тогда Виталий Миколенко травмировался – и просто все проголосовали за него.

– Ты расстроился?

– Нет, мне вообще нет разницы, мне самое главное – чтобы команда побеждала, – сказал Судаков.

Украинский полузащитник Георгий Судаков травмировал плечо в матче против сборной Исландии и уже покинул расположение «сине-желтых».