Георгий СУДАКОВ: «Я должен был получить эту награду, но Миколенко...»
Игрок заявил, что награда «Лев матча» далеко не всегда объективна
Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков заявил, что награда «Лев матча» далеко не всегда объективна. Футболист вспомнил матч против национальной сборной Молдовы
– Я не слежу, я считаю, что это болельщики голосуют – кто больше импонирует, кто меньше, но не на 100% это соответствует действительности.
– Говорят, что Матвиенко когда-то обижался, что у него пока нет этого приза.
– У меня тоже нет, и я думаю, что, возможно, когда-нибудь забью там. У меня одна игра была, когда я мог стать «Львом матча» – против Молдовы, я тогда забил гол, отдал два ассиста, если я не ошибаюсь, но тогда Виталий Миколенко травмировался – и просто все проголосовали за него.
– Ты расстроился?
– Нет, мне вообще нет разницы, мне самое главное – чтобы команда побеждала, – сказал Судаков.
Украинский полузащитник Георгий Судаков травмировал плечо в матче против сборной Исландии и уже покинул расположение «сине-желтых».
