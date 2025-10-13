ФОТО. Защитник Реала посетил матч другого клуба. Ему вручили футболку
Дин Хейсен навестил команду своего детства – «Малагу»
20-летний игрок мадридского «Реала» Дин Хейсен во время международной паузы посетил матч команды своего детства – «Малаги», которая выступает в Сегунде.
Молодой футболист наблюдал за домашним поединком «Малаги» против «Депортиво». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
После матча Дин получил специальную футболку «Малаги» с собственной фамилией и четвертым номером на спине.
Свою профессиональную карьеру Хейсен начал именно в академии «Малаги», после чего защитник перебрался в «Ювентус».
ФОТО. Защитник Реала посетил матч другого клуба. Ему вручили футболку
Qué bonito es volver a casa 💙— Málaga CF (@MalagaCF) October 12, 2025
¡Gracias por la visita y suerte en la temporada, @DHuijsen! pic.twitter.com/lKHzcrLFnB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим
Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»