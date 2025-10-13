20-летний игрок мадридского «Реала» Дин Хейсен во время международной паузы посетил матч команды своего детства – «Малаги», которая выступает в Сегунде.

Молодой футболист наблюдал за домашним поединком «Малаги» против «Депортиво». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

После матча Дин получил специальную футболку «Малаги» с собственной фамилией и четвертым номером на спине.

Свою профессиональную карьеру Хейсен начал именно в академии «Малаги», после чего защитник перебрался в «Ювентус».

ФОТО. Защитник Реала посетил матч другого клуба. Ему вручили футболку