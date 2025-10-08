Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной
Испания
08 октября 2025, 14:39 |
Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной

Дин Хейсен не сыграет в октябрьских матчах сборной Испании

Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен получил травму и покинул расположение национальной сборной Испании, сообщает Королевская федерация футбола Испании.

Отмечается, что повреждение является мышечным и получено в результате усталости. Ориентировочный срок восстановления футболиста – 1-2 недели.

Вместо Дина Хейсена в состав национальной сборной Испании вызвали защитника «Атлетико» Эмерика Ляпорта.

В сезоне 2025/26 Дин Хейсен провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может лишиться нападающего Эндрика.

Дмитрий Вус
