Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной
Дин Хейсен не сыграет в октябрьских матчах сборной Испании
Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен получил травму и покинул расположение национальной сборной Испании, сообщает Королевская федерация футбола Испании.
Отмечается, что повреждение является мышечным и получено в результате усталости. Ориентировочный срок восстановления футболиста – 1-2 недели.
Вместо Дина Хейсена в состав национальной сборной Испании вызвали защитника «Атлетико» Эмерика Ляпорта.
В сезоне 2025/26 Дин Хейсен провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» может лишиться нападающего Эндрика.
