ПСЖ нацелился на нападающего Реала. Намерены подписать уже зимой

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 19-летнего футболиста в команде хочет видеть главный тренер французского града Луис Энрике. Парижский гранд намерен сделать предложение по Эндрику уже в зимнее трансферное окно. В «ПСЖ» форварду гарантируют игровую пратктику.

В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансферную бомбу.