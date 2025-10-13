ПСЖ нацелился на нападающего Реала. Намерены подписать уже зимой
Внимание парижского гранда привлекает Эндрик
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, 19-летнего футболиста в команде хочет видеть главный тренер французского града Луис Энрике. Парижский гранд намерен сделать предложение по Эндрику уже в зимнее трансферное окно. В «ПСЖ» форварду гарантируют игровую пратктику.
В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансферную бомбу.
