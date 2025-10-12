Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит трансферную бомбу. Уже связались с окружением суперзвезды
Испания
12 октября 2025, 18:46 | Обновлено 12 октября 2025, 18:47
Внимание испанского гранда привлекает Эрлинг Холанд

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Caguht Offside.

По информации источника, испанский град намерен подписать 25-летнего футболиста в случае продажи Винисиуса в чемпионат Саудовской Аравии. «Сливочные» уже связались с окружением норвежца. «Горожане» же со своим нападающим расставаться не намерены.

Клуб из Мадрида должен предложить огромную сумму для того, чтобы убедить английский гранд отпустить игрока.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с суммой, за которую продаст Винисиуса.

Реал Мадрид Винисиус Жуниор Манчестер Сити Эрлинг Холанд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
