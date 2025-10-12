Реал готовит трансферную бомбу. Уже связались с окружением суперзвезды
Внимание испанского гранда привлекает Эрлинг Холанд
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Caguht Offside.
По информации источника, испанский град намерен подписать 25-летнего футболиста в случае продажи Винисиуса в чемпионат Саудовской Аравии. «Сливочные» уже связались с окружением норвежца. «Горожане» же со своим нападающим расставаться не намерены.
Клуб из Мадрида должен предложить огромную сумму для того, чтобы убедить английский гранд отпустить игрока.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с суммой, за которую продаст Винисиуса.
