Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал определился с суммой, за которую продаст Винисиуса. Это будет рекорд
Испания
12 октября 2025, 11:20
Бразильский вингер стоит 1 миллиард евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб летом 2026 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, «сливочные» готовы продать 25-летнего футболиста только за его сумму отступных – 1 миллиард евро.

На счету Винисиуса Жуниора 10 матчей, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Эрлинга Холанда в случае ухода Винисиуса Жуниора.

GloryUkraine
😂😂😂 Він більше 100 млн сьогодні не коштує і це тільки через те, що грає в Реалі.
Перець
Давайте 2
Вано Камикадзе
Ахахахахаха 
