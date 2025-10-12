Реал определился с суммой, за которую продаст Винисиуса. Это будет рекорд

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб летом 2026 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, «сливочные» готовы продать 25-летнего футболиста только за его сумму отступных – 1 миллиард евро.

На счету Винисиуса Жуниора 10 матчей, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Эрлинга Холанда в случае ухода Винисиуса Жуниора.