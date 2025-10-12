Реал определился с суммой, за которую продаст Винисиуса. Это будет рекорд
Бразильский вингер стоит 1 миллиард евро
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб летом 2026 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Однако, по информации источника, «сливочные» готовы продать 25-летнего футболиста только за его сумму отступных – 1 миллиард евро.
На счету Винисиуса Жуниора 10 матчей, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Эрлинга Холанда в случае ухода Винисиуса Жуниора.
