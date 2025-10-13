Самир АЛИЕВ: «Ничья с Украиной в Баку не была случайной»

В составе луцкой «Волыни» в начале 2000-х выступало немало азербайджанских легионеров – вратарь Джахангир Гасанзаде, защитники Ильхам Ядуллаев, Тарлан Ахмедов, полузащитники Камал Гулиев, Фарух Исмаилов, нападающий Самир Алиев. Большинство из них играли за сборную Азербайджана, приобретая опыт на международном уровне.

С одним из них, Самиром Алиевым, который защищал цвета команды Виталия Кварцяного в сезонах 2002/03 и 2003/04, в день отборочного матча ЧМ-2026 Украина – Азербайджан пообщался корреспондент Sport.ua.

– Каковы ваши ожидания от сегодняшней игры в Кракове?

– Тяжелая игра будет для азербайджанской команды. Сыграв дома 1:1 с новым тренером Айханом Аббасовым, наша сборная будет стремиться доказать, что та ничья с Украиной не была случайной. Конечно, украинская сборная на сегодняшний день на голову выше и сильнее нас, но вместе с тем могу сказать, что ей будет не так-то легко Азербайджан обыграть. И все же я думаю, что шансов у Украины больше.

– Как думаете, как азербайджанская команда построит игру в плане тактики?

– Так же, как и в первом матче с украинцами в Баку, да и как с Францией три дня назад – от обороны. Ведь тот материал, который есть сейчас у нашей сборной, не позволяет играть в атакующий футбол с Украиной. Выделять же кого-то из игроков национальной команды Азербайджана конкретно не буду, чтобы никого не обидеть. Скажу только, что это несколько футболистов «Карабаха», которые имеют определенный опыт благодаря постоянным выступлениям в еврокубках. В поединке с Украиной наша сборная не будет пытаться на кого-то равняться – она будет играть в командную игру. Именно этого требует новый тренер.

– Чем запомнился вам период, проведенный в футболке «Волыни»?

– Об Украине у меня остались очень хорошие воспоминания. Я считаю, что это, пожалуй, лучшие годы в моей карьере. И, если не ошибаюсь, то и «Волыни» тоже. Когда я приехал в Луцк, команда только что вернулась в высшую лигу. И в том же сезоне мы пробились в полуфинал Кубка Украины, где уступили киевскому «Динамо». А в чемпионате обыгрывали то же «Динамо», «Шахтер», отбирали очки у «Днепра». О выступлениях в «Волыни» остались самые приятные воспоминания. Тогда в Луцке уже за два-три часа до матча стадион был переполнен. Что касается работы с Виталием Кварцяным, то могу сказать, что он - очень веселый тренер (улыбается). И не только веселый, но и требовательный. Максималист! За счет чего «Волынь» и достигала успехов.

– Связь с бывшими одноклубниками из Украины поддерживаете?

– Конечно, периодически общаемся с несколькими ребятами, тренерами. Передайте от меня большой привет лично Виталию Кварцяному, Луцьку и Украине. Я слежу за событиями в вашей стране и очень переживаю за все, что в ней происходит. Месяца два назад с бывшими одноклубниками из Луцка общались по телефону, и я их, как мог, поддерживал. Дай Бог, чтобы война как можно быстрее закончилась и Украина процветала.

