Экс-игрок Азербайджана: «Украинская пресса много писала о потере очков»

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Эльвин Мамедов с позитивным настроем высказался о предстоящей дуэли проти национальной команды Украины в квалификации ЧМ 2026.

Экс-футболист верит в повторение бакинского поединка, который завершился вничью (1:1).

«Будет трудно. Но в Баку мы с этим соперником сыграли хорошо и заработали очко. Украинская пресса много писала о потере очков в матче с нашей командой. На этот раз сборная Украины подготовится более серьезно. Верю, что и сегодня будет зафиксирован положительный результат.

Дело в том, что в двух матчах под руководством Айхана Аббасова команда показала боевой характер. После его прихода в команду заметны положительные изменения. Сборная демонстрирует командный дух, боевой настрой, стремление к борьбе. Все это очень хорошо. С точки зрения системы игроки действуют более четко в обороне. Уверен, со временем все будет еще лучше», – сказав Эльвин.