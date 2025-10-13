Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Азербайджана: «Украинская пресса много писала о потере очков»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 16:18 | Обновлено 13 октября 2025, 16:19
Эльвин Мамедов поддержал свою команду перед матчем с подопечными Сергея Реброва

УАФ

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Эльвин Мамедов с позитивным настроем высказался о предстоящей дуэли проти национальной команды Украины в квалификации ЧМ 2026.

Экс-футболист верит в повторение бакинского поединка, который завершился вничью (1:1).

«Будет трудно. Но в Баку мы с этим соперником сыграли хорошо и заработали очко. Украинская пресса много писала о потере очков в матче с нашей командой. На этот раз сборная Украины подготовится более серьезно. Верю, что и сегодня будет зафиксирован положительный результат.

Дело в том, что в двух матчах под руководством Айхана Аббасова команда показала боевой характер. После его прихода в команду заметны положительные изменения. Сборная демонстрирует командный дух, боевой настрой, стремление к борьбе. Все это очень хорошо. С точки зрения системы игроки действуют более четко в обороне. Уверен, со временем все будет еще лучше», – сказав Эльвин.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
