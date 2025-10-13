Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Можно повторить». Экс-игрок Черноморца верит в успех Азербайджана
Чемпионат мира
13 октября 2025, 15:59 | Обновлено 13 октября 2025, 16:09
Бранимир Субашич надеется на еще одну осечку сборной Украины

УАФ

Бывший игрой сборной Азербайджана и одесского «Черноморца» Бранимир Субашич поделился ожиданиями перед второй встречей Украины и Азербайджана в квалификации к чемпионату мира 2026.

«Сборная Украины – тоже достаточно сильная команда. Надо бороться до конца. Если система и игроки сработают хорошо, то все возможно. В Баку наша сборная сыграла с украинцами вничью. Это возможно повторить. Команда должна верить в себя», – отметил Субашич.

Команды проведуть дуэль 13 октября в польском городе Краков. Начнется игра в 21:45 по киевскому времени.

Ранее азербайджанский форвард, защищавший цвета «Волыни», высказался о матче между Украиной и Азербайджаном.

Георгий СУДАКОВ: «Я должен был получить эту награду, но Миколенко...»
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проигрывает все свои игры»
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
