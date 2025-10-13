«Можно повторить». Экс-игрок Черноморца верит в успех Азербайджана

Бывший игрой сборной Азербайджана и одесского «Черноморца» Бранимир Субашич поделился ожиданиями перед второй встречей Украины и Азербайджана в квалификации к чемпионату мира 2026.

«Сборная Украины – тоже достаточно сильная команда. Надо бороться до конца. Если система и игроки сработают хорошо, то все возможно. В Баку наша сборная сыграла с украинцами вничью. Это возможно повторить. Команда должна верить в себя», – отметил Субашич.

Команды проведуть дуэль 13 октября в польском городе Краков. Начнется игра в 21:45 по киевскому времени.

