Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной

Национальная сборная Украины в понедельник, 13 октября, проведет номинально домашний матч четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где соперником подопечных Сергея Реброва будет сборная Азербайджана.

По официальной информации, матч против Украины пропустит защитник национальной сборной Азербайджана Раиль Мамедов. Футболист получил повреждения на предматчевой тренировке.

В матче против Франции (0:3) Раиль вышел на замену. Футболист отыграл чуть больше 10 минут. На матч в Баку против «сине-желтых» главный тренер сборной Азербайджана не включил Мамедова в заявку.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.