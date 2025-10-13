«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам

УАФ перед матчем отбора ЧМ-2026 против Азербайджана в официальной программке к игре обратилась к болельщикам с призывом поддердивать команду.

«Уважаемые болельщики, старт отборочной кампании к чемпионату мира 2026 для национальной сборной Украины получился не таким, как мы все ожидали. В то же время подчеркиваем: борьба продолжается, и наша команда сохраняет все шансы попасть на мировое первенство.

13 октября сине-желтых ждет чрезвычайно важный поединок против Азербайджана в польском Кракове. Именно этот матч может стать ключевым на пути к нашей цели. Сборная Украины нуждается в вашем единстве и поддержке. Ваши голоса на трибунах и перед экранами придают игрокам силы, помогают чувствовать, что за ними стоит вся страна. Каждый болельщик является частью большой украинской футбольной семьи, которая верит в команду и вдохновляет ее на борьбу до последней минуты.

Мы помним, что сегодня Силы обороны Украины мужественно защищают государство от коварного врага. Именно благодаря их героизму миллионы людей имеют возможность жить, работать, играть и смотреть футбол. Они — пример несокрушимости и жертвенности, и мы все должны быть достойны этой борьбы», – отметили в УАФ.

По итогам трех матчей команда Сергея Реброва набрала 4 очка и занимает второе место. Лидирует в квартете Франция с 9 очками, у Исландии 3 пункта, а Азербайджан имеет балл.