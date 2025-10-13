Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 октября 2025, 13:51 | Обновлено 13 октября 2025, 14:10
«Он сам пройдет через это. Все делают ошибки». Мбаппе высказался о Ямале

Француз пожелал удачи испанцу

«Он сам пройдет через это. Все делают ошибки». Мбаппе высказался о Ямале
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о испанском вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале:

Совет Ламину Ямалю: «Я думаю, что сейчас другое время. Он играет в клубе, который намного больше моего, при всем уважении к «Монако». Я не думаю, что есть какое-то решение, он сам пройдет через это. У него есть страсть к футболу, и это единственное, что он не должен терять. Люди много говорят о его личной жизни, но я считаю, что нужно оставить его в покое. Нужно понимать, что в футболе он великий игрок, но в жизни он 18-летний парень. Все делают ошибки. Мы должны смотреть только на то, что он делает на поле, все остальное не имеет значения, если это не серьезно. У него большой талант, и он пойдет своим путем, как хочет. Желаю ему удачи».

Ранее Килиан Мбаппе прокомментировал финал чемпионата мира 2022.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Барселона Ламин Ямаль
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Saar
Ти подивись скільки ти забивав у його віці і так стабільно забиваєш і досі в любій команді. А цей мудило у свої 18 на тренування запізнюється, забиває раз на 5 матчів, з порноакторками і шлюхами тусується, Фліку вказує кого купити і кого випустити в старті,і при цьому вважав себе номером 1 претендентом на ЗМ. 
Не бути йому із ЗМ ніколи!
