«Он сам пройдет через это. Все делают ошибки». Мбаппе высказался о Ямале

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о испанском вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале:

Совет Ламину Ямалю: «Я думаю, что сейчас другое время. Он играет в клубе, который намного больше моего, при всем уважении к «Монако». Я не думаю, что есть какое-то решение, он сам пройдет через это. У него есть страсть к футболу, и это единственное, что он не должен терять. Люди много говорят о его личной жизни, но я считаю, что нужно оставить его в покое. Нужно понимать, что в футболе он великий игрок, но в жизни он 18-летний парень. Все делают ошибки. Мы должны смотреть только на то, что он делает на поле, все остальное не имеет значения, если это не серьезно. У него большой талант, и он пойдет своим путем, как хочет. Желаю ему удачи».

Ранее Килиан Мбаппе прокомментировал финал чемпионата мира 2022.