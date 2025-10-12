Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это был сумасшедший матч». Мбаппе – о финале чемпионата мира с Аргентиной
12 октября 2025, 23:32 |
Французский форвард прокомментировал финал мундиаля 2022 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал чемпионат мира 2022 года, в котором Аргентина добыла победу в серии пенальти:

«Это был сумасшедший матч, в котором Аргентина заслужила победу, потому что она была лучше на протяжении всей игры. У нас был момент, когда мы были лучше, но если посмотреть на игру в целом, то победа заслужена. Это огорчает, но нельзя забывать об этом, потому что наступает 2026 год, и мы не хотим снова закончить с грустью»,

Я надеюсь выиграть Чемпионат мира 2026 года. Это мечта – снова поднять над головой Кубок мира. Мне посчастливилось сделать это однажды и дойти до финала еще раз. Проигрывать очень больно, особенно в финале, но я надеюсь, что, как говорится, нет двух без трех. Поэтому я хочу дойти до третьего финала и на этот раз выиграть».

Ранее Килиан Мбаппе высказался о Криштиану Роналду.

По теме:
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
ДЕШАМ: «Травма Мбаппе? Ситуация не ухудшилась»
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
Килиан Мбаппе ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу Франция - Аргентина
Даниил Кирияка Источник: El Grafico
