«Это был сумасшедший матч». Мбаппе – о финале чемпионата мира с Аргентиной

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал чемпионат мира 2022 года, в котором Аргентина добыла победу в серии пенальти:

«Это был сумасшедший матч, в котором Аргентина заслужила победу, потому что она была лучше на протяжении всей игры. У нас был момент, когда мы были лучше, но если посмотреть на игру в целом, то победа заслужена. Это огорчает, но нельзя забывать об этом, потому что наступает 2026 год, и мы не хотим снова закончить с грустью»,

Я надеюсь выиграть Чемпионат мира 2026 года. Это мечта – снова поднять над головой Кубок мира. Мне посчастливилось сделать это однажды и дойти до финала еще раз. Проигрывать очень больно, особенно в финале, но я надеюсь, что, как говорится, нет двух без трех. Поэтому я хочу дойти до третьего финала и на этот раз выиграть».

