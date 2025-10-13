Пресс-конференция Реброва, подиум Бондарева, сенсация в Шанхае

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 октября.

1. РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»

Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию в Кракове

2. ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»

Защитник сборной Украины принял участие в пресс-конференции в Кракове

3. Украинец завоевал второй подиум в карьере и завершил сезон Формулы-4

Александр Бондарев финишировал третьим в последней гонке сезона

4. Двоюродные братья в трех сетах определили победителя Мастерса в Шанхае

204-я ракетка Валентен Вашеро обыграл своего кузена Артура Риндеркнеша в финале турнира

5А. Турнирные таблицы ЧМ. Драматическая победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

5В. Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии

Победный гол на 90+5 минуте забил румынский защитник Виргил Гице

5С. Гол Левандовски и сухой лист. Польша по классу переиграла Литву

«Орлы» выиграли со счетом 2:0 и закрепились на второй строчке

5D. Нидерланды отгрузили 4 гола команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ

Оранжевые имеют в группе 16 очков из 18 возможных

6. Разгромные победы Днепра и Соколов, Ровно одолело в дерби Старый Луцк

12 октября в Суперлиге было сыграно 5 матчей

7. Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026

Мохаммед Кудус забил единственный гол в ворота команды Коморских островов

8. Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов

Хмельницкое «Подолье» могут ждать серьезные проблемы

9. Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане

Гофф в двух сетах переиграла Пегулу и завоевала трофей китайского тысяченика

10. Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20

В полуфиналах ЧМ U-20 сыграют: Аргентина – Колумбия, Марокко – Франция