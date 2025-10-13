Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пресс-конференция Реброва, подиум Бондарева, сенсация в Шанхае
13 октября 2025, 11:50 | Обновлено 13 октября 2025, 12:18
Пресс-конференция Реброва, подиум Бондарева, сенсация в Шанхае

Главные новости за 12 октября на Sport.ua

Пресс-конференция Реброва, подиум Бондарева, сенсация в Шанхае
УАФ. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 октября.

1. РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию в Кракове

2. ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»
Защитник сборной Украины принял участие в пресс-конференции в Кракове

3. Украинец завоевал второй подиум в карьере и завершил сезон Формулы-4
Александр Бондарев финишировал третьим в последней гонке сезона

4. Двоюродные братья в трех сетах определили победителя Мастерса в Шанхае
204-я ракетка Валентен Вашеро обыграл своего кузена Артура Риндеркнеша в финале турнира

5А. Турнирные таблицы ЧМ. Драматическая победа Луческу, сухой лист от Польши
12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

5В. Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Победный гол на 90+5 минуте забил румынский защитник Виргил Гице

5С. Гол Левандовски и сухой лист. Польша по классу переиграла Литву
«Орлы» выиграли со счетом 2:0 и закрепились на второй строчке

5D. Нидерланды отгрузили 4 гола команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
Оранжевые имеют в группе 16 очков из 18 возможных

6. Разгромные победы Днепра и Соколов, Ровно одолело в дерби Старый Луцк
12 октября в Суперлиге было сыграно 5 матчей

7. Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026
Мохаммед Кудус забил единственный гол в ворота команды Коморских островов

8. Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Хмельницкое «Подолье» могут ждать серьезные проблемы

9. Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Гофф в двух сетах переиграла Пегулу и завоевала трофей китайского тысяченика

10. Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
В полуфиналах ЧМ U-20 сыграют: Аргентина – Колумбия, Марокко – Франция

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
