Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил покинуть клуб.

По информации портала El Nacional, Лунин считает, что Хаби Алонсо солгал ему относительно его игрового времени, а обещание было для того, чтобы удержать его в клубе. Это чувство несправедливости влияет на его отношения с тренером – они почти не общаются в клубе. Андрей больше не хочет оставаться в тени Тибо Куртуа и будет искать новый вызов.

В этом сезоне в активе Лунина ноль матчей за «Реал» Мадрид.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва