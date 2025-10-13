Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 октября 2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть

Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил покинуть клуб.

По информации портала El Nacional, Лунин считает, что Хаби Алонсо солгал ему относительно его игрового времени, а обещание было для того, чтобы удержать его в клубе. Это чувство несправедливости влияет на его отношения с тренером – они почти не общаются в клубе. Андрей больше не хочет оставаться в тени Тибо Куртуа и будет искать новый вызов.

В этом сезоне в активе Лунина ноль матчей за «Реал» Мадрид.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Перець
Серіал про Луніна 150 серія
GloryUkraine
Анчелотті теж обманював. Флорентіно Перес теж обманув. Лунін тільки зараз прозрів?
foreveroung71
Далі буде...
SanYa_TheBest
так а нащо контракт минулого року підписав? Щоб спокійно бабло получати? От і получай
C.Пеклов
Так й всю кар'єру просидить ображений,на лаві.
