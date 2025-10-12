Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч Азербайджана ответил на слова Реброва: «Поле в Баку не такое и плохое»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:14
Коуч Азербайджана ответил на слова Реброва: «Поле в Баку не такое и плохое»

Айхан Аббасов вспомнил ничейный матч против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Айхан Аббасов

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов вспомнил первый матч против сборной Украины в квалификации чемпионата мира, который на стадионе в Баку завершился вничью – 1:1.

«Это была наша первая игра. Мы тогда ещё не успели полностью проанализировать соперника. Поле было не таким уж плохим – возможно, немного тяжелее, чем в Европе.

Но, на мой взгляд, мы заслужили одно очко. Наши футболисты боролись. Украина превосходила нас в создании голевых моментов, но в этом матче мы действительно заслужили ничью», – отметил Аббасов.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Айхан Аббасов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
_ Moore
По-перше, те поле на олімпійському стадіоні - для легкоатлетів. Воно менше і вужче, по мінімуму розмірів які передбачені правилами. І газон протиканий списом та молотом... Але Аббасов мав би згадати, що зазвичай їхня команда грає на республікаснському стадіоні з нормальним полем, там проводяться матчі Ліги чемпіонів та інші єврокубки...
Ответить
+1
