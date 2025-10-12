Коуч Азербайджана ответил на слова Реброва: «Поле в Баку не такое и плохое»

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов вспомнил первый матч против сборной Украины в квалификации чемпионата мира, который на стадионе в Баку завершился вничью – 1:1.

«Это была наша первая игра. Мы тогда ещё не успели полностью проанализировать соперника. Поле было не таким уж плохим – возможно, немного тяжелее, чем в Европе.

Но, на мой взгляд, мы заслужили одно очко. Наши футболисты боролись. Украина превосходила нас в создании голевых моментов, но в этом матче мы действительно заслужили ничью», – отметил Аббасов.