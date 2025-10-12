«Это была наша первая игра. Мы тогда ещё не успели полностью проанализировать соперника. Поле было не таким уж плохим – возможно, немного тяжелее, чем в Европе.
Коуч Азербайджана ответил на слова Реброва: «Поле в Баку не такое и плохое»
Айхан Аббасов вспомнил ничейный матч против Украины
Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов вспомнил первый матч против сборной Украины в квалификации чемпионата мира, который на стадионе в Баку завершился вничью – 1:1.
Но, на мой взгляд, мы заслужили одно очко. Наши футболисты боролись. Украина превосходила нас в создании голевых моментов, но в этом матче мы действительно заслужили ничью», – отметил Аббасов.
По-перше, те поле на олімпійському стадіоні - для легкоатлетів. Воно менше і вужче, по мінімуму розмірів які передбачені правилами. І газон протиканий списом та молотом... Але Аббасов мав би згадати, що зазвичай їхня команда грає на республікаснському стадіоні з нормальним полем, там проводяться матчі Ліги чемпіонів та інші єврокубки...
