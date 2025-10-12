Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 октября 2025, 22:05
ФОТО. Маркевич в 74 года вернулся в футбол

Мирон Богданович сыграл в благотворительном матче

facebook. Мирон Маркевич

В Самборе состоялся яркий товарищеский матч в поддержку Вооруженных Сил Украины. На местном стадионе против ветеранов ФК «Самбор» сыграла Национальная сборная Украины среди ветеранов футбола. Счет игры – 3:1 в пользу звездной команды гостей.

Этой осенью сборная ветеранов уже во второй раз побывала на Львовщине – одном из самых футбольных регионов Украины. Под руководством председателя областной ассоциации Александра Шевченко здесь активно развивают футбол даже в военное время: проводят многочисленные турниры, поддерживают ветеранское движение. К слову, именно сборная Лиги ветеранов Львовщины на прошлой неделе завоевала чемпионство Украины среди команд 60+, посвященное памяти выдающегося игрока и тренера Степана Юрчишина.

Перед стартовым свистком прозвучали искренние слова благодарности в адрес защитников Украины, благодаря которым страна держит строй и дает достойный отпор врагу.

В составе сборной ветеранов вышли на поле известные украинские футболисты: Мирон Маркевич, Эдуард Цыхмейструк, Сергей Погорелый, Вячеслав Свидерский, Юрий Максимов, Геннадий Медведев, Виталий Самойлов, Сергей Задорожный, Андрей Полунин, Иван Кривошеенко, Владимир Лысенко и Константин Сахаров. Голы в ворота хозяев забили Владимир Лысенко, Виталий Самойлов и Юрий Максимов.

Легионер Вереса: «Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится»
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Маркевич назвал главную причину, почему Исландия проиграла Украине
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
