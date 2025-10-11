Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:53 | Обновлено 11 октября 2025, 11:54
4

Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией

Мирон Богданович верил в победу подопечных Реброва

Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией
УАФ. Мирон Маркевич

Украинский специалист Мирон Маркевич рассказал о реакции на камбек Украины в матче с Исландией.

– После того, как счет стал 3:3, вы не нервничали?

– Я тренер, и в таких ситуациях бывал, поэтому воспринял это более спокойно. Расслабились, другого объяснения тому, что мы пропустили два мяча и дали догнать себя оппоненту, я не нахожу.

– Тогда вы верили в победу?

– Да. Сборная Украины хоть и пропустила, но играла с огоньком. Я был уверен, что моменты для взятия ворот будут, хозяева этому поспособствуют (улыбается).

Ранее Мирон Маркеич назвал причину, по которой Украина одолела Исландию.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
«Вышли победителями в тотальном хаосе». Реакция фанов на матч Украины
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
правильно сказав, господарі цьому посприяли
Ответить
0
antt
Збірна грала з вогником, але якби пропустила ще один при рахунку 3:3 то ліпше було б просто нічия
Ответить
0
antt
Потім вірив, а перед тим - ні
Ответить
0
Xvalenok03
Бредовый заголовок.
Какой камбек? 
Ответить
0
