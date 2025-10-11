Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией

Украинский специалист Мирон Маркевич рассказал о реакции на камбек Украины в матче с Исландией.

– После того, как счет стал 3:3, вы не нервничали?

– Я тренер, и в таких ситуациях бывал, поэтому воспринял это более спокойно. Расслабились, другого объяснения тому, что мы пропустили два мяча и дали догнать себя оппоненту, я не нахожу.

– Тогда вы верили в победу?

– Да. Сборная Украины хоть и пропустила, но играла с огоньком. Я был уверен, что моменты для взятия ворот будут, хозяева этому поспособствуют (улыбается).

