Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией
Мирон Богданович верил в победу подопечных Реброва
Украинский специалист Мирон Маркевич рассказал о реакции на камбек Украины в матче с Исландией.
– После того, как счет стал 3:3, вы не нервничали?
– Я тренер, и в таких ситуациях бывал, поэтому воспринял это более спокойно. Расслабились, другого объяснения тому, что мы пропустили два мяча и дали догнать себя оппоненту, я не нахожу.
– Тогда вы верили в победу?
– Да. Сборная Украины хоть и пропустила, но играла с огоньком. Я был уверен, что моменты для взятия ворот будут, хозяева этому поспособствуют (улыбается).
Ранее Мирон Маркеич назвал причину, по которой Украина одолела Исландию.
