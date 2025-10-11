Украинский специалист Мирон Маркевич назвал причину, по которой Украина одолела Исландию в квалификации чемпионата мира:

– Мирон Богданович, в чем главная причина победы сборной Украины над Исландией?

– Настроение. Сейчас было видно, что команда хочет победить, а не так, как это было в предыдущих матчах. Это был важный матч со стратегической точки зрения. Это была борьба за второе место. Победить главного конкурента дорого стоит. Это самый большой позитив вчерашнего вечера.

Три очка есть три очка, но нужно постараться не делать столько ошибок в обороне. Хорошо, что Исландия еще больше ошибалась у своих ворот.

