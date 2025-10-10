Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Маркевич назвал футболиста, который необходим сборной Украины

Мирон Богданович – об отсутствии Яремчука

Маркевич назвал футболиста, который необходим сборной Украины
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал футболиста, которого сейчас не хватает сборной Украины по футболу.

«Роман Яремчук. У этого парня есть характер и качества лидера», – сказал Маркевич.

Роман Яремчук до сих пор лечится от травмы. Украинский форвард не сыграл ни минуты в этом сезоне. В прошлом сезоне на счету Романа 33 матча, десять голов и четыре результативные передачи.

Ранее украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко.

