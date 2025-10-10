Маркевич назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Мирон Богданович – об отсутствии Яремчука
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал футболиста, которого сейчас не хватает сборной Украины по футболу.
«Роман Яремчук. У этого парня есть характер и качества лидера», – сказал Маркевич.
Роман Яремчук до сих пор лечится от травмы. Украинский форвард не сыграл ни минуты в этом сезоне. В прошлом сезоне на счету Романа 33 матча, десять голов и четыре результативные передачи.
Ранее украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок отборочной группы D в Рейкьявике начнется 10 октября в 21:45 по Киеву
Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»