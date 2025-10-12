Йожеф САБО: «Нужно забить быстрый гол, а если повезет, то два»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что в матче со сборной Азербайджана состав подопечных Ребрвоа будет ротирован:

– А вообще, будет ли большая ротация в этом поединке в составе сборной Украины?

– Конечно. Поединок в Рейкьявике был сложным с физической точки зрения. Я сомневаюсь, что у многих футболистов организм оправится от таких нагрузок за трое суток. Поэтому ротация неизбежна, поскольку, как я уже сказал, сопернику нужно предложить высокий темп. Нужно забить быстрый гол, а если повезет, то два, а затем перейти на спокойный контроль мяча и довести дело до уверенной победы.

