Йожеф САБО: «Нужно забить быстрый гол, а если повезет, то два»
Эксперт считает, что в матче с Исландией состав Украины будет ротирован
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что в матче со сборной Азербайджана состав подопечных Ребрвоа будет ротирован:
– А вообще, будет ли большая ротация в этом поединке в составе сборной Украины?
– Конечно. Поединок в Рейкьявике был сложным с физической точки зрения. Я сомневаюсь, что у многих футболистов организм оправится от таких нагрузок за трое суток. Поэтому ротация неизбежна, поскольку, как я уже сказал, сопернику нужно предложить высокий темп. Нужно забить быстрый гол, а если повезет, то два, а затем перейти на спокойный контроль мяча и довести дело до уверенной победы.
Ранее Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА
Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами