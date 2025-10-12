Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что не удар, то гол». Йожеф Сабо прокомментировал матч Украины с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 22:57 |
102
0

«Что не удар, то гол». Йожеф Сабо прокомментировал матч Украины с Исландией

Эксперт доволен победой сборной Украины

12 октября 2025, 22:57 |
102
0
«Что не удар, то гол». Йожеф Сабо прокомментировал матч Украины с Исландией
Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал матч квалификации чемпионата мира, в котором подопечные Сергея Реброва со счетом 5:3 одолели Исландию

– Йожеф Йожефович, ваш прогноз на матч с Исландией не сбылся (1:1). Вы довольны?

– Конечно (улыбается). Я очень рад, что сборная Украины выиграла этот поединок. Сама игра как будто была разделена на отрезки. Сначала мы диктовали условия, а потом ни с того ни с сего соперник заставил нас ошибаться. То Украина забивала, то – Исландия. Но в концовке встречи подопечные Сергея Реброва наказали соперника за то, что он открылся. Что не удар, то гол. Было классно. Этот матч смотреть было интересно.

Ранее Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан.

По теме:
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 30
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12 октября 2025, 15:17 11
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену

Христосу Контису дали время с «зелеными»

Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
Футбол | 12.10.2025, 20:57
Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Футбол | 12.10.2025, 22:22
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 11
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем