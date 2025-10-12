«Что не удар, то гол». Йожеф Сабо прокомментировал матч Украины с Исландией

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал матч квалификации чемпионата мира, в котором подопечные Сергея Реброва со счетом 5:3 одолели Исландию

– Йожеф Йожефович, ваш прогноз на матч с Исландией не сбылся (1:1). Вы довольны?

– Конечно (улыбается). Я очень рад, что сборная Украины выиграла этот поединок. Сама игра как будто была разделена на отрезки. Сначала мы диктовали условия, а потом ни с того ни с сего соперник заставил нас ошибаться. То Украина забивала, то – Исландия. Но в концовке встречи подопечные Сергея Реброва наказали соперника за то, что он открылся. Что не удар, то гол. Было классно. Этот матч смотреть было интересно.

