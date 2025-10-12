Голкипер Милана откровенно осудил решение провести матч Серии А в Австралии
Майк Меньян недоволен подобными идеями
Вратарь «Милана» Майк Меньян поддержал своего партнера Адриена Рабьо и осудил идею проведения домашнего матча Серии А против «Комо» на территории Австралии.
Согласно решению Серии А и УЕФА, встреча «Милана» и «Комо» состоится 8 февраля 2026 года в австралийском Перте.
«Сегодня многое забывается, много внимания уделяется финансовому аспекту. Это матч Итальянского чемпионата, и я не понимаю, почему мы играем за границей.
Кроме того, это была игра, которую мы должны были провести дома, то есть мы теряем домашний матч. Наши цели высоки, и нельзя оставлять ничего на волю случая», – сказал Меньян.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами
Экс-игрок сборной Украины высказался о вратаре Анатолии Трубине