Голкипер Милана откровенно осудил решение провести матч Серии А в Австралии

Вратарь «Милана» Майк Меньян поддержал своего партнера Адриена Рабьо и осудил идею проведения домашнего матча Серии А против «Комо» на территории Австралии.

Согласно решению Серии А и УЕФА, встреча «Милана» и «Комо» состоится 8 февраля 2026 года в австралийском Перте.

«Сегодня многое забывается, много внимания уделяется финансовому аспекту. Это матч Итальянского чемпионата, и я не понимаю, почему мы играем за границей.

Кроме того, это была игра, которую мы должны были провести дома, то есть мы теряем домашний матч. Наши цели высоки, и нельзя оставлять ничего на волю случая», – сказал Меньян.