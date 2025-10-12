Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
12 октября 2025, 21:24 | Обновлено 12 октября 2025, 21:26
Голкипер Милана откровенно осудил решение провести матч Серии А в Австралии

Майк Меньян недоволен подобными идеями

Голкипер Милана откровенно осудил решение провести матч Серии А в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Вратарь «Милана» Майк Меньян поддержал своего партнера Адриена Рабьо и осудил идею проведения домашнего матча Серии А против «Комо» на территории Австралии.

Согласно решению Серии А и УЕФА, встреча «Милана» и «Комо» состоится 8 февраля 2026 года в австралийском Перте.

«Сегодня многое забывается, много внимания уделяется финансовому аспекту. Это матч Итальянского чемпионата, и я не понимаю, почему мы играем за границей.

Кроме того, это была игра, которую мы должны были провести дома, то есть мы теряем домашний матч. Наши цели высоки, и нельзя оставлять ничего на волю случая», – сказал Меньян.

Милан УЕФА Серия A чемпионат Италии по футболу Майк Меньян
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
Комментарии
