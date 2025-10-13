РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал наличие в команде резервного списка, а также рассказал, почему не вызвал в основную обойму национальной команды Дмитрия Крыськива и Александра Пихаленка:

«Для чего резервный список? Основной список мы даем за четыре недели до игры, за это время в прошлом цикле «Динамо» и «Шахтер» сыграли семь игр. И поэтому ты не знаешь, что произойдет за это время. Этот резервный список необходим для того, чтобы заменить тех, кто получил травму.

Я считаю, что мы живем в очень тяжелое время, сейчас тяжело выехать из Украины. Вы сказали о Пихаленке и Крыськиве, но к сожалению я не знаю, в каком состоянии сейчас Дмитрий, ведь он не играл в последней игре. Готов он играть или нет. Сейчас кого-то вызвать... Я считаю, что имеющихся игроков вполне достаточно для предстоящего матча», – подытожил Ребров.

После трех туров подопечные Сергея Реброва набрали четыре балла и занимают второе место в квартете D. Лидером группы остается сборная Франции, в активе которой девять пунктов из девяти. Матч Украина – Азербайджан начнется в 21:45 по киевскому времени.