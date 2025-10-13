Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 10:10 |
1784
0

РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»

Главный тренер «сине-желтых» не будет вызывать Дмитрия Крыськива и Александра Пихаленка

13 октября 2025, 10:10 |
1784
0
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал наличие в команде резервного списка, а также рассказал, почему не вызвал в основную обойму национальной команды Дмитрия Крыськива и Александра Пихаленка:

«Для чего резервный список? Основной список мы даем за четыре недели до игры, за это время в прошлом цикле «Динамо» и «Шахтер» сыграли семь игр. И поэтому ты не знаешь, что произойдет за это время. Этот резервный список необходим для того, чтобы заменить тех, кто получил травму.

Я считаю, что мы живем в очень тяжелое время, сейчас тяжело выехать из Украины. Вы сказали о Пихаленке и Крыськиве, но к сожалению я не знаю, в каком состоянии сейчас Дмитрий, ведь он не играл в последней игре. Готов он играть или нет. Сейчас кого-то вызвать... Я считаю, что имеющихся игроков вполне достаточно для предстоящего матча», – подытожил Ребров.

После трех туров подопечные Сергея Реброва набрали четыре балла и занимают второе место в квартете D. Лидером группы остается сборная Франции, в активе которой девять пунктов из девяти. Матч Украина – Азербайджан начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Полузащитник сборной Азербайджана: Украина? Сделаем все, что в наших силах
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Сергей Ребров Александр Пихаленок Дмитрий Крыськив
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12 октября 2025, 16:11 2
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко

Грэм Бэйли поделился деталями ситуации

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
Футбол | 13.10.2025, 10:36
Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Футбол | 13.10.2025, 08:31
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 2
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
11.10.2025, 09:18 13
Футбол
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
11.10.2025, 19:40
Бокс
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем