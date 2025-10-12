Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, когда вернется Судаков после травмы. Сразу на супер-матч
Португалия
12 октября 2025, 16:42 |
1055
0

Известно, когда вернется Судаков после травмы. Сразу на супер-матч

Георгий будет готов сыграть против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов

12 октября 2025, 16:42 |
1055
0
Известно, когда вернется Судаков после травмы. Сразу на супер-матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лидер сборной Украины и «Бенфики» Георгий Судаков получил травму в поединке против Исландии, покинул поле, а впоследствии и лагерь «сине-желтых».

По информации португальских СМИ, травма плеча Судакова оказалась не такой серьезной, как ожидалось. Судаков пропустит следующий матч чемпионата против «Шавеша», но будет готов выйти на поле 21 октября в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

В сезоне 2025/26 Георгий Судаков сыграл 17 матчей за свой клуб, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 32 миллиона евро.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины высказался о травме Судакова
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Бенфика травма чемпионат Португалии по футболу Кубок Португалии по футболу Шавеш травма плеча Георгий Судаков Ньюкасл Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 2
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12 октября 2025, 07:43 3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»

Бывший игрок «Динамо» – о матче отбора на ЧС-2026

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда
Футбол | 12.10.2025, 17:20
На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда
На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Футбол | 12.10.2025, 10:21
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
10.10.2025, 22:03
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 10
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем