Известно, когда вернется Судаков после травмы. Сразу на супер-матч

Лидер сборной Украины и «Бенфики» Георгий Судаков получил травму в поединке против Исландии, покинул поле, а впоследствии и лагерь «сине-желтых».

По информации португальских СМИ, травма плеча Судакова оказалась не такой серьезной, как ожидалось. Судаков пропустит следующий матч чемпионата против «Шавеша», но будет готов выйти на поле 21 октября в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

В сезоне 2025/26 Георгий Судаков сыграл 17 матчей за свой клуб, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 32 миллиона евро.